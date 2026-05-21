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Economía

"El desempeño fue desigual"

El FMI aprobó un desembolso de US$1.000 millones, pero le marcó a Milei la falta de reservas

A través de un duro comunicado, la organización que preside Kristalina Georgieva pidió más compras de dólares, menos subsidios y mayor ajuste del gasto.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo
Kristalina Georgieva y Luis Caputo Luis Caputo, destacó el respaldo del organismo al programa libertario. Noticias Argentinas

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