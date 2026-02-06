Omitir para ir al contenido principal
Steven Spielberg se convirtió en EGOT: qué significa y quiénes integran la lista
El director de cine entró en una categoria de Hollywood que pocas personas pertenecen.
06 de febrero de 2026 - 18:31
Últimas Noticias
Más de 150 mil personas llegaron durante el primer mes del año
Un enero con turistas en la ciudad
Pedido de informes de la concejala Gigliani
La repavimentación de Pellegrini
Nuevos cestos papeleros
Contratapa
Desventuras de la loca isoca del espacio
Por
Homs
Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno
Críticas a la oficina del relato libertario
Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año
Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
Las redadas ejecutadas por el ICE enfrentan críticas por la violencia y el arresto de menores
El gobierno de Trump reportó más de 4 mil inmigrantes detenidos en Minneapolis
A días del tratamiento en el Senado
La CGT evalúa un paro general y movilizaciones contra la reforma laboral
El País
Otra presentación oficial del entendimiento bilateral
El Gobierno celebró el acuerdo con Estados Unidos: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”
Concentración en el Congreso
La CGT se moviliza el 11 de febrero contra la reforma laboral
Descartó un paro general
La CGT convocó una movilización al Congreso contra la reforma laboral
Debates a 50 años del golpe
Daniel Feierstein: “Hay que recuperar la memoria de la lucha contra la impunidad”
Por
Luciana Bertoia
Economía
Vuelven las relaciones carnales
Argentina entrega todo y no recibe nada: qué dice la letra chica del acuerdo con Estados Unidos
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de febrero de 2026
Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año
Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares
Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen
Por
Juan Garriga
Sociedad
Desde este lunes
Reabre una estación de la línea A de subte que estuvo cerrada 6 meses
“Por riesgo de fuga”
La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría
Un software creado por científicos argentinos
Inteligencia Artificial para diseñar tratamientos contra Alzheimer y Parkinson
Por
Dylan Resnik
Es quilmeña, docente universitaria, y fan del concurso
Una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España
Deportes
Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno
Boca anunció remodelaciones en su estadio
“Rumbo a nuestro sueño”: así se verá la nueva Bombonera
Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional con River y Racing como protagonistas principales
Sábado de superacción en la Liga Profesional
Diálogo con Agustín Destribats, campeón panamericano de lucha
“La beca no alcanza y te hace replantear si seguís o no”
Por
Marcos González Cezer