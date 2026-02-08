Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Lo anunció Manuel Adorni
Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos
En una semana caliente, el mandatario decidió cambiar su agenda. Iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana, que se celebrará el martes en Mar-a- Lago. En su lugar, viajará Federico Sturzenegger.
08 de febrero de 2026 - 17:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.
(AFP -)
Temas en esta nota:
Javier Milei
Estados Unidos
Donald Trump
Últimas Noticias
La agenda está en manos de los Milei
Por
Eduardo Aliverti
Lo anunció Manuel Adorni
Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos
Tildó de “disparatada” la ofensiva oficial contra el sector
Miguel Pichetto acusó al Gobierno de “ejecutar un plan deliberado” para destruir la industria
Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen
Argentina Open: así quedó el cuadro principal
Exclusivo para
La ciberguerra del Capitán América
Por
Jorge Elbaum
Gobierno del engaño
Por
Hernán Letcher
El gobernador presidirá el PJ provincial tras semanas de tensas negociaciones
Pacto bonaerense: Kicillof y el kirchnerismo sellaron la unidad
Por
Sebastián Cazón
A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia
Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”
Por
Alejandro Duchini
El País
La agenda está en manos de los Milei
Por
Eduardo Aliverti
Lo anunció Manuel Adorni
Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos
Tildó de “disparatada” la ofensiva oficial contra el sector
Miguel Pichetto acusó al Gobierno de “ejecutar un plan deliberado” para destruir la industria
Página/12 hace memoria
“Lo más importante es que mis hijos no me vean derrotada”
Por
Victoria Ginzberg
Economía
Gobierno del engaño
Por
Hernán Letcher
Cómo el organismo blindó y validó la nueva fórmula que censuró el Gobierno
El IPC del FMI y las mentiras de Milei y Caputo
Por
Leandro Renou
Detectan fuerte sobrevaloración de los ingresos en las mediciones del Indec
La pobreza ya estaría arriba del 44 por ciento
Por
Raúl Dellatorre
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
Sociedad
Su hermano es el principal sospechoso
Brutal asesinato de un futbolista del Ascenso durante una pelea en Rafael Castillo
"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"
La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”
Sigue el calor y el buen tiempo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de febrero
Deportes
Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen
Argentina Open: así quedó el cuadro principal
Perdió por 3-2 una serie de Qualifiers sumamente física y mental
Copa Davis: Argentina cayó frente a Corea del Sur y deberá pelear la permanencia
El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España
Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos
El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental
Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”