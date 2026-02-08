Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El Matador se floreó y se llevó un triunfo histórico por 4-1

Torneo Apertura: Tigre aprovechó todas las ofertas de River y lo goleó en el Monumental

El equipo de Gallardo se vio superado en todos los sectores y el visitante no lo perdonó, con goles de Serrago, Romero y un doblete de Nacho Russo. Rivero descontó sobre el final.

River vs Tigre Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Apertura Liga Profesional
Tigre celebra un triunfo para la historia en el Monumental. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ Antifascista, Antirracista y Antiimperialista

“Salimos por nosotres, porque nuestras vidas valen”

Por Lorena Panzerini

Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi

Se confió y la igualdad se pareció a derrota

TEATRO. El reestreno de "Patagonia y olvido"

La palabra de Osvaldo Bayer en escena

Por Leandro Arteaga

Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales

“La cuestión de los residuos explica el 95 por ciento de la problemática ambiental”

Por Javier Hernández

Exclusivo para

El primer ministro laborista Kier Starmer quedó en la cuerda floja

El caso Epstein sacude al gobierno británico

Por Marcelo Justo

A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia

Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”

Por Alejandro Duchini

La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad

“Los pibes no son un peligro, están en peligro”

Por Washington Uranga

Lo llevan a San Lorenzo para el acto con Milei y quedará en manos de los Granaderos

El sable corvo ya no está en el Museo Histórico Nacional

El País

La vicepresidenta evidenció su enojo en las redes sociales

Villarruel en una guerra con Milei que dejó de ser subterránea

Acto por el aniversario del Partido de los Trabajadores

Lula le envió un mensaje de apoyo a Cristina Kirchner: “Que no afloje y a seguir luchando”

El Presidente encabezó al acto por el aniversario de la Batalla de San Lorenzo

Milei y un acto a su medida para usar el sable corvo de San Martín

Por Ignacio Cagliero

Cómo está el poroteo en el Senado

El Gobierno negocia en secreto y suma votos para aprobar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Economía

Cómo el organismo blindó y validó la nueva fórmula que censuró el Gobierno

El IPC del FMI y las mentiras de Milei y Caputo

Por Leandro Renou

Detectan fuerte sobrevaloración de los ingresos en las mediciones del Indec

La pobreza ya estaría arriba del 44 por ciento

Por Raúl Dellatorre

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

El acuerdo con EE.UU.

Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje

Por Carlos Bianco y Juan Manuel Padín

Sociedad

Se hizo la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en Buenos Aires

“Frente al avance del fascismo, solidaridad”

Hubo otras 25 movilizaciones abarcando casi todas las provincias

Las Marchas del Orgullo Antifascista y Antirracista en 27 ciudades del país

Pretendían ocultar un abuso sexual en San Luis

Perpetua para los femicidas de una joven de 17 años

Una multitud marchó contra las políticas de Milei

Galería de fotos de la marcha antifascista

Deportes

El Matador se floreó y se llevó un triunfo histórico por 4-1

Torneo Apertura: Tigre aprovechó todas las ofertas de River y lo goleó en el Monumental

Con un golazo de tijera de Cordero, el Tiburón logró un festejado 1-1

Torneo Apertura: Aldosivi ahogó sobre la hora el festejo de Central

Manchester United le ganó 2-0 a un disminuido Tottenham

Premier League: Roja directa y cuatro fechas de suspensión para “Cuti” Romero

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30

El Super Bowl llega con todo su show