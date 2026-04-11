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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de abril

En las efemérides del 11 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Kurt Vonnegut murió el 11 de abril de 2007. (AFP -/Getty Images)

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