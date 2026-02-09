Omitir para ir al contenido principal
"El problema de Argentina es que está llena de argentinos"

Demian Reidel no pasará a la historia, pero si lo hace será por un exabrupto

Lo hizo en una exposición en el Latam Forum en Buenos Aires ante empresarios, petroleros y fondos de inversión. Luego tuvo que salir a pedir disculpas.

REDES SOCIALES demian reidel exposición Latam Forum
Demian Reidel en la exposición de Latam Forum en Buenos Aires, en marzo de 2025. REDES SOCIALES (REDES SOCIALES)

Homo Scherezade

Por Rodrigo Fresán

Ataque homofóbico

Violenta agresión al árbitro alemán que le propuso matrimonio a su novio en una cancha

Ligamentos, un karma del fútbol argentino

Por Daniel Guiñazú

Reidel se suma a una larga lista

El último que cierre la puerta: festival de renuncias y despidos en el Gobierno

Recambio en la empresa nuclear estatal

Quién es Juan Martín Campos, el hombre que llega a Nucleoeléctrica después de Reidel

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Recambio en la empresa nuclear estatal

Quién es Juan Martín Campos, el hombre que llega a Nucleoeléctrica después de Reidel

Era presidente de Nucleoeléctrica Argentina

Acosado por denuncias de corrupción, renunció Demian Reidel

Permiso para evadir

Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”

Por Vardan Bleyan

Se acelera la suba de precios

La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero

Las claves del decreto

Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”

El viajar no es un placer

El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo

En una clínica de San Justo

Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia

La trasladaron inconsciente al Argerich

Rescatan a una joven que se arrojó a un dique en Puerto Madero

Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas

Un verano para aprender sobre derechos

Peligro de Wolf

Futbolistas que la Ligan 2026

Por Victor Wolf

Destino elegido

El Brasileirao, con récord de argentinos

Vélez le ganó 2-1 en Liniers

Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde