Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

En el país 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin cenar

Organismos de derechos humanos rechazan la baja de la edad de punibilidad

Advirtieron que antes de “profundizar un régimen heredado de la dictadura” es necesario “garantizar el acceso a derechos fundamentales” de niños, niñas y adolescentes.

Claudia Ferreyra
Por Claudia Ferreyra

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La historia de la selección argentina de fútbol de amputados

“Los Rengos”: pasión, superación y pertenencia

Por Florencia Castro

Reforma electoral en Salta y reconfiguración política

El oficialismo salteño impulsa un sistema tipo ley de lemas con la mira en 2027

Por Maira López

Lanzaron una financiación de deudas

Hay 30 mil los usuarios de luz con riesgo de corte por falta de pago

En el país 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin cenar

Organismos de derechos humanos rechazan la baja de la edad de punibilidad

Por Claudia Ferreyra

Exclusivo para

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Transporte público automotor de jurisdicción nacional.

Se viene una suba del boleto

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

Los precios subieron 3,1 por ciento en CABA y exponen el IPC nacional

Se disparó la inflación y el Indec quedó expuesto

El País

El gobierno quiere terminar el año con 30 mil trabajadores menos en el Estado

Nuevo capítulo de la motosierra

Rechazaron un planteo de empresarios involucrados en las coimas

Casación resolvió que la causa sigue en pie

Papelón con fines represivos

Puede fallar: el ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico en sí mismo

Un cuatrimestre con paros

Peligra el inicio de clases en las universidades

Economía

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Transporte público automotor de jurisdicción nacional.

Se viene una suba del boleto

El Central suma reservas. Continúa la misión del FMI

El dólar encadenó tres retrocesos

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

Sociedad

Respuesta de la agencia de la ONU para la infancia a la propuesta del Gobierno

Unicef pide que no se baje la edad de imputabilidad

Por Juan Funes

Un robo espectacular, digno de Hollywood, paralizó la autopista entre Lecce y Brindisi durante horas

Explosiones y fuego para robar dinero

Ataque homofóbico

Violenta agresión al árbitro alemán que le propuso matrimonio a su novio en una cancha

Un conmovedor recuerdo de Flor de la V

Gracias, Pablo

Por Flor de la V

Deportes

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

Nuevas rutas a Miami gracias al Mundial

Críticas de los atletas

Unas medallas flojas de papeles en los JJ.OO. de Invierno

El platense pasó a octavos de final

Buen debut de Tomás Etcheverry en el Argentina Open

"Hay muchas cosas nuevas", anticipó Lando Norris

Fórmula 1: McLaren presentó el coche con el que defenderá el título