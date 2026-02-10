Omitir para ir al contenido principal
Portada
Perú
Por falta de presupuesto
Sin justicia: Perú cierra fiscalías que trataban abusos a niños y niñas indígenas
10 de febrero de 2026 - 10:43
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Perú
Abusos sexuales
Indígenas
Últimas Noticias
La historia de la selección argentina de fútbol de amputados
“Los Rengos”: pasión, superación y pertenencia
Por
Florencia Castro
Por falta de presupuesto
Sin justicia: Perú cierra fiscalías que trataban abusos a niños y niñas indígenas
Dijo que tomará medidas
“Se están llevando el dinero del pueblo pobre del país”: Lula va contra las apuestas online
Más calor
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero
Exclusivo para
El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal
Nueva zanahoria para los dólares no declarados
Transporte público automotor de jurisdicción nacional.
Se viene una suba del boleto
En importación y comercialización
Milei privatiza el gas
Los precios subieron 3,1 por ciento en CABA y exponen el IPC nacional
Se disparó la inflación y el Indec quedó expuesto
El País
Página/12 hace memoria
“Una está en otra dimensión”
Por
Juan Gelman
El gobierno quiere terminar el año con 30 mil trabajadores menos en el Estado
Nuevo capítulo de la motosierra
Rechazaron un planteo de empresarios involucrados en las coimas
Casación resolvió que la causa sigue en pie
Papelón con fines represivos
Puede fallar: el ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico en sí mismo
Economía
Transporte público automotor de jurisdicción nacional.
Se viene una suba del boleto
El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal
Nueva zanahoria para los dólares no declarados
En importación y comercialización
Milei privatiza el gas
El Central suma reservas. Continúa la misión del FMI
El dólar encadenó tres retrocesos
Sociedad
Más calor
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de febrero
Respuesta de la agencia de la ONU para la infancia a la propuesta del Gobierno
Unicef pide que no se baje la edad de imputabilidad
Por
Juan Funes
Un robo espectacular, digno de Hollywood, paralizó la autopista entre Lecce y Brindisi durante horas
Explosiones y fuego para robar dinero
Deportes
Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán
Nuevas rutas a Miami gracias al Mundial
Críticas de los atletas
Unas medallas flojas de papeles en los JJ.OO. de Invierno
El platense pasó a octavos de final
Buen debut de Tomás Etcheverry en el Argentina Open
"Hay muchas cosas nuevas", anticipó Lando Norris
Fórmula 1: McLaren presentó el coche con el que defenderá el título