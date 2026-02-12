Continuidad con método

A tres años del inicio del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, un balance crítico sobre los avances, los límites y los errores del proceso de cambio encabezado por Gustavo Petro. En ese escenario, Iván Cepeda emerge como la principal referencia política y ética para darle continuidad al proyecto transformador, frente al avance del oportunismo, el personalismo y la fragmentación del campo popular. Una intervención que interpela al progresismo regional y vuelve a poner en debate la necesidad de método, unidad y horizonte estratégico.