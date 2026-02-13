Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Explora las complejidades de un amor mediático en el contexto de los años noventa en EE.UU
Kennedy y Bessette: amor y tragedia llegan a Disney+ con “Love Story”
La plataforma estrena una miniserie que explora el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.
13 de febrero de 2026 - 19:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Love Story
(Prensa)
Temas en esta nota:
Disney Plus
streaming
Cine
Series
Espectáculos
Últimas Noticias
Estarán las selecciones argentinas femenina y masculina
Beach handball en La Florida
Carnavales 2026
Días de fiesta compartida
Por
Leandro Arteaga
Nexo en el ciclo veraniego en La Comedia
Exploración coreográfica y street dance
Correo de lectores
Entrelazando lecturas
Exclusivo para
Con votos del oficialismo y la oposición
Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec
Sigue bajando el uso de la capacidad industrial
Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres
El TEA existe por igual en varones y chicas
Por
Pablo Esteban
El País
Debates a 50 años del golpe
Emilio Crenzel: “Hay un doble juego de negar los crímenes y reivindicar la dictadura”
Por
Luciana Bertoia
Sigue la polémica por el IPC
Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec
Confirmó las restricciones
La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner
Suicidios y protestas policiales: ¿qué hay de nuevo?
Por
Instituto En Foco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias
Economía
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
Radiografía de la precarización
El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026
Sociedad
Tras el papelón del Ministerio de Seguridad
Detuvieron a un hombre en situación de calle acusado de provocar “destrozos” en la marcha contra la reforma laboral
Por
Natalia López Gómez
La fantasía de un mundo aséptico, sin Estado ni política
De Milei a Bukele, las consecuencias del culto a Silicon Valley en el Sur Global
Por
Dylan Resnik
Deben comenzar el próximo 2 de marzo
Paro docente: en Buenos Aires no arrancan las clases por rechazo a la oferta salarial
Entre el Día del Infiel y San Valentín
Qué es el síndrome del corazón roto
Por
Pablo Esteban
Deportes
Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española
Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus
Perdió 12 de sus últimos 18 partidos
“En River no puede pasar esto”
El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada
Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin
A propósito del libro El camino del deportista, del psicólogo Sebastián Blasco
Una mirada más humana hacia el deportista
Por
Alejandro Duchini