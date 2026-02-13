Omitir para ir al contenido principal
Golpes de efecto para fomentar el odio

Trump quitó la bandera lgbt del Monumento Nacional Stonewall

Stonewall es la internacional del orgullo a nivel mundial. En junio de 1969 tuvo lugar allí una revuelta que dio origen al movimiento lgbti en su versión moderna.

Laura Haimovichi
Por Laura Haimovichi

Últimas Noticias

El oficialismo y otro año de Legislatura bajo control

Clara García: “Más tiempo es más democracia”

Inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura

Pullaro abre el año parlamentario

Pullaro y el diputado Martínez polemizan

Dos miradas sobre el régimen penal juvenil

En esta Argentina que se diluye

Por Carlos Del Frade *

Exclusivo para

Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso

La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca

Por Juan Manuel Meza

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa

El País

Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González

Gustavo Sáenz sumó dos nuevos diputados a Innovación Federal

El Gobierno quiere la ley antes del 1 de marzo

Victoria Villarruel envió a Diputados el proyecto de reforma laboral

Debates a 50 años del golpe

Emilio Crenzel: “Hay una continuidad con el discurso de la dictadura”

Por Luciana Bertoia

Sigue la polémica por el IPC

Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec

Economía

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

En enero volvió a aumentar por encima de la inflación

La canasta de crianza, más pesada

Por Juan Garriga

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Radiografía de la precarización

El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo

Sociedad

Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas

“En cinco minutos se quemó mi casa”

Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra

Avistaron una descomunal ballena azul

Tras el papelón del Ministerio de Seguridad

Detuvieron a un hombre en situación de calle acusado de provocar “destrozos” en la marcha contra la reforma laboral

La fantasía de un mundo aséptico, sin Estado ni política

De Milei a Bukele, las consecuencias del culto a Silicon Valley en el Sur Global

Por Dylan Resnik

Deportes

Bicampeona con el Xeneize

La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia

Por Jorgelina Rocca

Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española

Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus

Perdió 12 de sus últimos 18 partidos

“En River no puede pasar esto”

El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada

Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin