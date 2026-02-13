Omitir para ir al contenido principal
Pocas instituciones especiales y poco presupuesto

Un juez de menores cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió “un debate más profundo y serio”

Rodrigo Morabito advirtió sobre la falta de instituciones especializadas y aseguró que reducir la punibilidad no disminuye el delito.

La Coad propone paros escalonados

Profundizar el plan de lucha

Una encuesta midió el rechazo

Reforma laboral e imputabilidad: la posición de los argentinos frente a los proyectos del Gobierno

Última jornada de pruebas

Franco Colapinto tuvo una buena práctica y mejoró sus tiempos

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos

Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo

Los fiscales de la causa Vialidad pidieron descomisar los bienes de CFK, incluido San José 1111

La nueva ofensiva de Luciani

Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo

Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Van por el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Por Eva Moreira

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026

La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago

El agua no se corta con un decreto

Por Bernarda Tinetti

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de febrero

Un crimen que estremeció Tucumán

Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento

Fórmula 1

Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar

Arranca el TC y el campeón defiende su corona

Canapino insaciable: “Cuando mejor me va, más quiero”

Por Jorge Dominico

La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos

Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez