Todo queda en familia

Cancillería contrató por un monto millonario a la esposa de Sturzenegger para dar cursos de capacitación en inglés

El ministerio informó la situación a la OA y a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”. Así, la contratación se hizo bajo un “Pacto de Integridad”.

Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger AFP (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Se cumplen 50 años del debut del mítico arquero en el Xeneize

Hugo “El Loco” Gatti, ‘lo más grande del fútbol nacional’

Por Gustavo Grazioli

Lugares

Sister Rosetta Tharpe. El origen del rock

Por Sol Duarte

Si el proyecto tiene modificaciones en Diputados deberá volver al Senado

Los puntos flojos de la reforma laboral: aliados y opositores piden cambios en Diputados

Por Eva Moreira

Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños

Meta y Google a juicio por adicción a las redes

Por Juan Funes

El reclamo de fondos para implementar la ley

Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil

Por Analía Argento

En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro

Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval

Por Darío Pignotti

El País

Se congregaron en San José 1111 para pintar y respaldar a la expresidenta

Artistas plásticos se sumaron a la campaña “Cristina Libre”

Desde el jueves 19, con un amplio equipo periodístico

Llega “1111″ a la pantalla de Argentina/12

Por Laura Gomez

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de febrero

La Era del Fuego en la Patagonia Norte, según el biólogo Javier Grosfeld

“Los incendios serán la nueva normalidad”

Los beneficios de la actividad física comprobados en un estudio con 80 mil voluntarios

Para combatir depresión y ansiedad, nada mejor que transpirar

Por Pablo Esteban

Deportes

Se cumplen 50 años del debut del mítico arquero en el Xeneize

Hugo “El Loco” Gatti, ‘lo más grande del fútbol nacional’

Por Gustavo Grazioli

El argentino enfrentará al nacionalizado italiano Luciano Darderi

Cerúndolo buscará la revancha en su tercera final en Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

Con cuatro encuentros continúa la quinta fecha del certamen

Torneo Apertura: Boca-Platense y el clásico de La Plata alumbran el domingo

El Globo superó a los juninenses con un tanto de Juan Bisanz

Torneo Apertura: Huracán le ganó con lo justo a la avaricia de Sarmiento