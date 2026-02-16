Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Ocurrió en Barcelona el año pasado, se han presentado los resultados y arrancó la polémica
El debate ético por el primer trasplante de rostro a partir de una eutanasia
Es la primera vez que la donante decidió hacerlo antes de optar por morir. El temor a un mercado de órganos y los riesgos psicológicos.
Por
Julián Varsavsky
16 de febrero de 2026 - 23:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
primer transplante de cara donante eutanasia
Carme tiene nuevo rostro y nueva vida por una donación decidida en vida por la donante.
(Capturas de Video)
Últimas Noticias
Veintiún policías serán juzgados desde este miércoles
Justicia por los pibes de las Cuatro Plazas
La denuncia de inversores que salpica en la city rosarina
Dólares esfumados, causa parada
Por
Luis Bastús
Entre el discurso y la provincia real
Por
Marcos Corach
El estreno de "Romería" de Carla Simón
Hacer cine y encontrar la propia historia
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
Una historia de trabajo barrial sostenido a lo largo de 16 años
Los D’sak-ta2 del Puente, la comparsa que ya es parte de la identidad cultural de Berazategui
Por
Juan Manuel Meza
Antonio Berni no “reversionado”
Por
Guido Croxatto
Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave
Berlinale 2026: las alas del deseo de la política
Por
Luciano Monteagudo
El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país
Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
El País
Antonio Berni no “reversionado”
Por
Guido Croxatto
El matrimonio fue denunciado penalmente
Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería
“Ninguna cámara festeja, no salgo de mi asombro”
Caputo salió con los tapones de punta contra los empresarios que no hacen un apoyo explícito de la reforma laboral
Está en el puesto 104 en transparencia
Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei, según un relevamiento mundial
Economía
Amplias diferencias entre provincias
Dónde es más caro llenar el changuito
El año arrancó con la misma tendencia que en 2024 y 2025
Sin repunte del consumo en 2026
El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires
Suben con la inflación y más
Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral
Los empresarios ni fu ni fa con la medida
Sociedad
Ocurrió en Barcelona el año pasado, se han presentado los resultados y arrancó la polémica
El debate ético por el primer trasplante de rostro a partir de una eutanasia
Por
Julián Varsavsky
Federico Sisti es investigador de Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la UNLP
Un argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Por
Juan Funes
Horrible final para una búsqueda en La Plata
Los huesos hallados son de Yanina Correa
Cuarta cita mundial, en India, sobre IA
Algoritmos bajo la lupa global
Deportes
El jugador venía de participar en la Copa Davis para Argentina
Tirante debutó con un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro
El hijo de la ex modelo tuvo un buen desempeño en Milán
Tiziano Gravier Mazza finalizó sus Juegos Olímpicos de Invierno
La tenista cordobesa ganó un torneo en la ciudad de Antalya
Turquía es el país ideal para Giovannini
Cayó en su visita ante el Girona de Gazzaniga y "Diablito" Echeverri
Liga de España: Barcelona perdió la chance de desbancar a Real Madrid