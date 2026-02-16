Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
El filme mezcla acción de alto voltaje con la desafiante cotidianidad de ser papá, destacando las contradicciones de los roles masculinos actuales
Nueva comedia de Kevin James y Alan Ritchson arrasa en Prime Video: “Un día fuera de control”
La nueva película de Amazon Originals ha capturado la atención con su mezcla de acción y comedia.
16 de febrero de 2026 - 12:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Kevin James
(Prensa)
Temas en esta nota:
Amazon Prime Video
streaming
Cine
Espectáculos
Últimas Noticias
Luminarias
Alumbrado público
El actor Stanley Tucci revela las complejidades de interpretar al asesino serial George Harvey
Stanley Tucci y el papel que no volvería a interpretar en su carrera
Qué pasará en la Ciudad
¿Feriados de Carnaval pasados por agua?: hay 11 provincias bajo alerta amarilla por tormentas
El filme mezcla acción de alto voltaje con la desafiante cotidianidad de ser papá, destacando las contradicciones de los roles masculinos actuales
Nueva comedia de Kevin James y Alan Ritchson arrasa en Prime Video: “Un día fuera de control”
Exclusivo para
Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave
Berlinale 2026: las alas del deseo de la política
Por
Luciano Monteagudo
El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país
Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Trump anuncia más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción”
Gaza: al menos 12 muertos en nuevos ataques israelíes pese al alto el fuego
El senador habló en entrevista con Página/12
José Mayans: “La reforma laboral es un bochorno inconstitucional”
Por
Ayelén Berdiñas
El País
Página/12 hace memoria
Una confesión y un nuevo grupo de tareas
Por
Victoria Ginzberg
La mirada de la familia de Sebastián Villarreal tras la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad
“No se está votando seguridad, se está votando un negocio”
Por
Gregorio Tatián
Apuntes de la media sanción de la reforma laboral
Todo de manual
Por
Eduardo Aliverti
Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, autores de "Planificación o dependencia"
“Más que unidad hasta que duela, planificar hasta que duela”
Por
Matías Ferrari
Economía
Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad
Más de 5 millones de trabajadores informales
En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos
La motosierra contra la producción y trabajo
El conflicto de la Policía de Santa Fe expuso la brutal crisis del “no hay plata”
Milei, la recesión y la máquina de destruir salarios
Por
Leandro Renou
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Qué pasará en la Ciudad
¿Feriados de Carnaval pasados por agua?: hay 11 provincias bajo alerta amarilla por tormentas
Feriado caluroso
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 16 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de febrero
Violenta golpiza en grupo tras una protesta política en Lyon
Murió el ultraderechista agredido en Francia
Deportes
Instituto se impuso de local ante Central Córdoba
Liga Profesional: Central derrotó a Barracas en el Gigante de Arroyito
Se perderá tres fechas, como mínimo
Independiente: lo de Santiago Montiel es un desgarro
El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país
Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera
TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate
Por
Jorge Dominico