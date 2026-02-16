Omitir para ir al contenido principal
El País
La vice visitó La Rioja
Villarruel se reunió con Quintela y los trolls libertarios salieron al cruce
16 de febrero de 2026 - 0:45
villarruel
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 15 La Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja se convirtió en el escenario de un curioso fenómeno mediático y político, porque mientras la TV Pública evitaba mencionarla o hacerla pasar al frente, la vicepresidente Victoria Villarruel “robó” cámara de forma espontánea mezclándose entre la multitud. En un movimiento que profundiza su agenda autónoma, la vicepresidenta aterrizó en la provincia y fue recibida con honores por el gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios más enfrentados con el Poder Ejecutivo nacional. FOTO NA @villarruelarmy
(noticias argenti)
Últimas Noticias
Luminarias
Alumbrado público
Pullaro inauguró el 144º período de sesiones ordinarias de la Legislatura
“Querían que los santafesinos vuelvan a sentirse indefensos”
A un año del lanzamiento del Plan de Abordaje Integral de la Cuenca del Ludueña
Sin Comité, no se avizora la recuperación
Por
Javier Hernández
Las repercusiones de la jornada
Exclusivo para
La memoria y murga popular de una las murgas más tradicionales de Quilmes
“Duele ver la cara de tristeza de un vecino, y por eso tratamos de sacarle una sonrisa”
Por
Juan Manuel Meza
El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país
Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad
Más de 5 millones de trabajadores informales
Tras su anuncio de medidas para proteger a los menores en las redes sociales en España
Sánchez ejerce de líder global de la izquierda y desafía a los tecno-oligarcas
Por
Héctor Barbotta
Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, autores de "Planificación o dependencia"
“Más que unidad hasta que duela, planificar hasta que duela”
Por
Matías Ferrari
Todo queda en familia
Cancillería contrató por un monto millonario a la esposa de Sturzenegger para dar cursos de capacitación en inglés
A 50 años de un paro que debilitó aún más al gobierno de Isabel Perón
El lock-out patronal de la APEGE: el aporte empresarial en la antesala del golpe
Por
Juan Pablo Csipka
Economía
El conflicto de la Policía de Santa Fe expuso la brutal crisis del “no hay plata”
Milei, la recesión y la máquina de destruir salarios
Por
Leandro Renou
En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos
La motosierra contra la producción y trabajo
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Violento ajuste de cuentas en Ensenada
Un joven baleado tras un conflicto por drogas
Carnaval de terror
Un joven de 18 años fue asesinado en Mercedes
Según un relevamiento federal
Llenar el changuito cuesta más caro según la provincia en la que vivas
Violenta golpiza en grupo tras una protesta política en Lyon
Murió el ultraderechista agredido en Francia
Deportes
El número uno de Argentina y su primer título logrado en el país
Francisco Cerúndolo: “Es único ganar acá en Buenos Aires”
Por
Adrián De Benedictis
El clásico platense terminó sin goles
Gimnasia y Estudiantes empataron en un Bosque rezongón
Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera
TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate
Por
Jorge Dominico
