Tres tiempos

En Tres tiempos, en una casa entre las montañas viven Emma y su nieta adolescente Alicia. La llegada inesperada de Bárbara —madre de Alicia e hija de Emma— altera la rutina. La ópera prima de Marlene Grinberg, con Mara Bestelli, Florencia Dyszel, Violeta Postolski explora los vínculos familiares (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

(Imagen Web)