Según una encuesta, Bad Bunny tiene mejor imagen positiva que Donald Trump

EE.UU. no es sinónimo de América, resaltan expertos que elogian el show de Bud Bunny

ELX58. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 09/02/2026.- Fotografía del cantante Bad Bunny sosteniendo una bandera de Puerto Rico durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi's en Santa Clara, California (Estados Unidos). Politólogos y académicos resaltaron este lunes que Bad Bunny acertó en su show deportivo del domingo al resaltar que América no es un sinónimo de Estados Unidos, un error que siempre ha sorprendido a los latinoamericanos en este país. EFE/EPA/CHRIS TORRES

(EFE/EFE)