Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Inquietud entre vecinos y turistas
Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar
El fenómeno tuvo lugar a 9 kilómetros de profunidad. Su epicentro fue a 151 kilómetros al sur de la ciudad.
19 de febrero de 2026 - 12:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Rambla Mar del Plata
Rambla Mar del Plata
(Sin Credito)
Temas en esta nota:
Mar del Plata
Sismo
Últimas Noticias
Teatro: Ha muerto un puto
La escena de un escritor maldito
Por
Alejandra Varela
En contra de la reforma laboral
Jorge Sola destacó la contundencia del paro general de la CGT: “Se expresa en el vacío de las calles”
Ex River y San Lorenzo
Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino
Contra la reforma laboral
Paro general de la CGT: cuáles son las líneas de colectivos que funcionan este jueves
Exclusivo para
Defendió las prácticas de verificación de edad
Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad
Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata
La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein
El País
Contra la reforma laboral
Paro general de la CGT: cuáles son las líneas de colectivos que funcionan este jueves
La resistencia a la reforma de Milei
La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”
La edición en papel se retoma mañana
Hoy Página/12 se lee en web
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Por
Eva Moreira
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de febrero de 2026
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia
El “industricidio” libertario
Por
Juan Garriga
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Sociedad
Cielo nublado en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de febrero
El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho
Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
A propósito de la buena salud del humor homofóbico
Machitos en fuga
Por
Flor de la V
Deportes
Ex River y San Lorenzo
Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino
Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios
Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura
El entrenador de River se mostró confiado en el futuro
Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”
A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi
Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona
Por
Alejandro Duchini