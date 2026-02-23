Love

Dirigida por Dag Johan Haugerud y también traducida como Amor en Oslo, la película cuenta la historia de Marianne, médica, y Tor, enfermero. Los dos evitan las relaciones afectivas. Tras conocerse en un ferry donde Tor busca encuentros casuales, Marianne comienza a explorar la posibilidad de una intimidad espontánea, poniendo en duda las normas impuestas por la sociedad (Cines del Centro.)

