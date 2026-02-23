Omitir para ir al contenido principal
Mauricio Macri: “Los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años”

El expresidente minimizó las desigualdades estructurales de las sociedades actuales y lanzó una nueva frase alejada de la realidad.

Imagen del tag Mauricio Macri
Imagen del tag Mauricio Macri Imagen del tag Mauricio Macri (Jorge Larrosa)

El evento superó los 700 mil asistentes en lo que fue el festejo más grande del continente

El Año Nuevo Chino en La Plata generó empleo para más de 5.000 personas

La diva celebra otro hito

Mirtha Legrand cumplió 99 años: “Nunca me imaginé llegar a esta edad”

"Una verdadera traición"

Trabajadores judiciales en contra de la reforma laboral: paro y toma de la sede de la Justicia Nacional del Trabajo

La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper

Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”

Por Adam White

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Mendoza en alerta

Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

"Una verdadera traición"

Trabajadores judiciales en contra de la reforma laboral: paro y toma de la sede de la Justicia Nacional del Trabajo

Son 8 corredores estratégicos

Avanza la privatización de Corredores Viales: llamaron a licitación 3.900 kilómetros de rutas nacionales

El Senado la votará el viernes

“Ya está aprobada”: Adorni celebra de antemano la reforma laboral, mientras ataca a los sindicatos y la oposición

Siguen los ajustes

Las prepagas anunciaron aumentos para marzo

Se dejan de cobrar derechos de importación

El vuelto de Milei al dueño de FATE por su cierre: eliminó las protecciones al aluminio de ALUAR

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 23 de febrero de 2026

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

“La vacuna es segura y eficaz"

Por el riesgo de sarampión, adelantan la segunda dosis de la vacuna triple viral

Operativo internacional

A casi seis años de su clausura, trasladan a los animales del ex zoológico de Luján

Está internado en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar

Cerraron escuelas, aeropuertos, autopistas y autopista

Nueva York paralizada: rige un toque de queda por la llegada de una gran tormenta de nieve

El jugador de Benfica no podrá estar en la revancha ante Real Madrid

La UEFA suspendió a Prestianni por el incidente con Vinicius

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

La enfermería del Xeneize

Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala

Luego de la caída contra Vélez

El futuro de Marcelo Gallardo en River: ¿sigue o se va?