México: las armas incautadas al cartel Jalisco provenían de Estados Unidos

mexico claudia sheinbaum

MEX1339. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 15/12/2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este lunes, en EL Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum aseguró que la fortaleza del peso frente al dólar refleja la solidez de la economía nacional y la confianza de los mercados, al tiempo que expresó su expectativa de que la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en 2026 se desarrolle de manera positiva. EFE/ Mario Guzmán

(EFE/EFE)