Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El Senado la votará el viernes
“Ya está aprobada”: Adorni celebra de antemano la reforma laboral, mientras ataca a los sindicatos y la oposición
El jefe de Gabinete le restó importancia al debate parlamentario y dio por descontado que se sancionará le proyecto del oficialismo que le quita derechos a los trabajadores.
23 de febrero de 2026 - 15:08
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
manuel Adorni
manuel Adorni
(noticias argentinas)
Temas en esta nota:
Manuel Adorni
Reforma laboral
Últimas Noticias
Apertura de sesiones ordinarias
Con la reforma laboral bajo el brazo, Milei prepara su discurso en el Congreso
Liga Profesional de Fútbol
Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
La enfermería del Xeneize
Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala
Está internado en el Hospital Italiano de San Justo
Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar
Exclusivo para
La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper
Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”
Por
Adam White
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
Mendoza en alerta
Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
El País
Apertura de sesiones ordinarias
Con la reforma laboral bajo el brazo, Milei prepara su discurso en el Congreso
Crisis tras la muerte dle capo narco "El Mencho"
El Gobierno pidió que los argentinos no viajen a México
Se llevaron computadoras, televisores y picos de bronce
Capital Humano denunció un robo en oficinas de la Secretaría de Trabajo
Las querellas oficiales, ausentes en los juicios de lesa humanidad
Un Gobierno al que ya no le interesa acusar a represores
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 23 de febrero de 2026
Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE
Neumáticos por baterías chinas
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
Final de vacaciones
Controladores aéreos retoman los paros
Sociedad
Está internado en el Hospital Italiano de San Justo
Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar
Cerraron escuelas, aeropuertos, autopistas y autopista
Nueva York paralizada: rige un toque de queda por la llegada de una gran tormenta de nieve
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió dos marcas de productos para el cabello
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero
Deportes
Liga Profesional de Fútbol
Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
La enfermería del Xeneize
Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala
Luego de la caída contra Vélez
El futuro de Marcelo Gallardo en River: ¿sigue o se va?
El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva
River no puede detener su caída en el torneo
Por
Juan José Panno