Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

El Senado la votará el viernes

“Ya está aprobada”: Adorni celebra de antemano la reforma laboral, mientras ataca a los sindicatos y la oposición

El jefe de Gabinete le restó importancia al debate parlamentario y dio por descontado que se sancionará le proyecto del oficialismo que le quita derechos a los trabajadores.

manuel Adorni
manuel Adorni manuel Adorni (noticias argentinas)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Apertura de sesiones ordinarias

Con la reforma laboral bajo el brazo, Milei prepara su discurso en el Congreso

Liga Profesional de Fútbol

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

La enfermería del Xeneize

Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala

Está internado en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar

Exclusivo para

La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper

Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”

Por Adam White

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Mendoza en alerta

Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

El País

Apertura de sesiones ordinarias

Con la reforma laboral bajo el brazo, Milei prepara su discurso en el Congreso

Crisis tras la muerte dle capo narco "El Mencho"

El Gobierno pidió que los argentinos no viajen a México

Se llevaron computadoras, televisores y picos de bronce

Capital Humano denunció un robo en oficinas de la Secretaría de Trabajo

Las querellas oficiales, ausentes en los juicios de lesa humanidad

Un Gobierno al que ya no le interesa acusar a represores

Por Luciana Bertoia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 23 de febrero de 2026

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Sociedad

Está internado en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar

Cerraron escuelas, aeropuertos, autopistas y autopista

Nueva York paralizada: rige un toque de queda por la llegada de una gran tormenta de nieve

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió dos marcas de productos para el cabello

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero

Deportes

Liga Profesional de Fútbol

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

La enfermería del Xeneize

Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala

Luego de la caída contra Vélez

El futuro de Marcelo Gallardo en River: ¿sigue o se va?

El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva

River no puede detener su caída en el torneo

Por Juan José Panno