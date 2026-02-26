Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Apertura de Sesiones Ordinarias

En el prime time, Milei defenderá el ajuste y anticipará las próximas discusiones legislativas

El Presidente defenderá el programa de ajuste y anunciará un conjunto de reformas políticas, impositivas y penales que enviará al Congreso.

Milei en la apertura de sesiones del año pasado (Imagen Web)

Últimas Noticias

El oficialismo aún no consiguió los votos para el proyecto que modifica la protección de las zonas periglaciares

El Gobierno busca sancionar la reforma de La Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE en el Senado

Por Eva Moreira

El sincericidio sobre la crisis de Grinman, el empresario favorito de Javier Milei

Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino”

Por Leandro Renou

Iniciativa del bloque de Unión por la Patria en Diputados

Una propuesta para recuperar el salario docente perdido

Instrucción de vuelo para los F-16

Milei y un gasto de USD 33 millones en las fuerzas del cielo norteamericanas

Por Matías Ferrari

Exclusivo para

El modelo desnuda su rostro antisocial

Por Juan Carlos Junio

El inesperado metroidvania funciona como un puente hacia el futuro de la saga de Kratos

God of War: Sons of Sparta: un juego sencillo, forjado con la disciplina espartana

Por Joel Álvarez

La moción llegó durante la última asamblea extraordinaria de la ADUM

Por su apoyo a la reforma laboral, afiliados de un gremio docente pidieron la expulsión de Maximiliano Abad

Por Andres Miquel

El país revive la peor pesadilla de su historia democrática

La muerte de Tejero y la desclasificación de archivos avivan el recuerdo del intento de golpe en España

Por Héctor Barbotta

El País

El oficialismo aún no consiguió los votos para el proyecto que modifica la protección de las zonas periglaciares

El Gobierno busca sancionar la reforma de La Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE en el Senado

Por Eva Moreira

Iniciativa del bloque de Unión por la Patria en Diputados

Una propuesta para recuperar el salario docente perdido

Instrucción de vuelo para los F-16

Milei y un gasto de USD 33 millones en las fuerzas del cielo norteamericanas

Por Matías Ferrari

El oficialismo va por la reforma laboral libertaria

La última batalla de las Extraordinarias

Economía

El sincericidio sobre la crisis de Grinman, el empresario favorito de Javier Milei

Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino”

Por Leandro Renou

Colocó un bono de deuda por u$s 150 millones en la plaza local

Economía capta dólares internos

Personal doméstico

Suba por debajo de inflación

Lejos del discurso del Milei y Caputo

Inflación del 3 por ciento para febrero

Sociedad

Piden la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Un audaz giro en la causa por la muerte de Fernando Báez Sosa

Por Raúl Kollmann

“Lo que va a hacer esta modificación es legitimar las irregularidades"

El debate ambientalista sobre la Ley de Glaciares

El comunicado de Trenes Argentinos

Vuelve el ramal Retiro-Tigre del tren Mitre tras casi dos meses de suspensión

Lo anunciaron sus trabajadores por un comunicado

Cerró el bar peronista Lo de Néstor

Deportes

El encuentro tuvo muy pocas jugadas de riesgo

Vélez empató sin goles ante Deportivo Riestra

La máxima entidad del fútbol se trasladará a territorio bonaerense

La AFA cambia su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires

Se viene el clásico con Rosario Central

La crisis de Newell’s no tiene fin: perdió con Estudiantes

Los que pasaron fueron Real Madrid, París Saint Germain, Atalanta y Galatasaray

Champions League: ya están los clasificados a octavos de final