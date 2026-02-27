Omitir para ir al contenido principal
Deportes
Deportes
El conjunto de Mauricio Pellegrino superó a Flamengo de Brasil
Lanús histórico: ganó en el Maracaná y obtuvo la Recopa Sudamericana
El campeón revirtió el resultado en el alargue, después de quedar en desventaja durante los 90 minutos.
27 de febrero de 2026 - 4:00
Izquierdoz y Salvio levantan la Recopa Sudamericana.
(MAURO PIMENTEL/AFP)
