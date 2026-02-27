El funcionario que no piensa irse sin derogar el femicidio
“Cúneo Libarona quiere empoderar a los violentos machistas”
Eufórico por las reformas judiciales que prepara Javier Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona volvió a fantasear con la derogación de la figura del femicidio del Código Penal, y otorgarles penas más benignas a los victimarios. La Multisectorial de Mujeres y Diversidades repudió los dichos y Laura Hochberg, referenta histórica, anunció que este 8M abrirá una nueva era de lucha contra las medidas odiantes del Gobierno.