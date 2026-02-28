Omitir para ir al contenido principal
PortadaDe haberlo sabido

Se viene el debate en Diputados

Ley de Glaciares: advierten que las modificaciones ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce

La periodista ambiental Agustina Grasso alertó sobre los intereses mineros detrás de la reforma aprobada en el Senado y pidió movilización social de cara al debate en Diputados.

Glaciares Argentina-30/09/2025
Glaciares Argentina-30/09/2025 Glaciares Argentina-30/09/2025 (Archivo)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Contratapa

Ay, Adolfo

Por Adrián Abonizio

Furiase asume en reemplazo de Lew

Cambios en Finanzas

Reacciones de España, Francia y la ONU

Condena global al ataque militar contra Irán

Se viene el debate en Diputados

Ley de Glaciares: advierten que las modificaciones ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce

Exclusivo para

Washington aumenta la presión

El portaaviones Gerald R. Ford se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

Por casi 900 millones de dólares

Suiza bloqueó activos millonarios venezolanos

En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior

El dólar se mueve hacia la puerta de salida

Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981

La historia de amor entre Boca y Diego Maradona

Por Alejandro Duchini

El País

42 a favor, 30 en contra y 2 abstenciones

Reforma laboral: uno por uno, cómo votaron los senadores

Marcha contra la reforma laboral

“Esta ley abre la puerta del infierno”

Será el martes en la Cámara de Diputados

Los organismos de DD.HH. harán una conferencia por las restricciones en la prisión domiciliaria de CFK

Padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Darío Lopérfido murió a los 61 años

Economía

Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo

Podría ser así

Por David Cufré

En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior

El dólar se mueve hacia la puerta de salida

Todos los aumentos que se vienen

Los servicios levantan el piso de inflación de marzo

Industria para unos pocos

El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones

Por Juan Garriga

Sociedad

El mes se despide con calor y nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 28 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de febrero

Más pruebas contra Chacano

Se halló ADN de un sólo agresor en el cuerpo de Valeria Schwab

Fue velada en Remedios de Escalada

Repatriaron el cuerpo de la joven argentina muerta en Estados Unidos

Deportes

Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro

Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores

Por Gustavo Veiga

Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981

La historia de amor entre Boca y Diego Maradona

Por Alejandro Duchini

Torneo Apertura

Los partidos del sábado: Boca, Independiente y San Lorenzo se juegan mucho

El ganador necesitó apenas una hora y siete minutos de juego

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en semifinales