La oposición tildó de "bochornoso" y "tribunero" el discurso de Javier Milei

Las repercusiones de un papelón

Tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias 2026, llovieron las críticas desde todos los sectores políticos. Los cuestionamientos a las formas y el fondo de un discurso sin agenda.

Milei inauguró sesiones en el Congreso nacional. (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

Se reedita "Los anarquistas expropiadores", de Osvaldo Bayer

Historias de los Robin Hood de la clase obrera

Las calles del Congreso, desoladas para recibir al libertario

“Lástima el feo día”: Como en tiempos de Macri, Milei no tuvo quién le festeje el discurso

Frente al consultado de Estados Unidos

Pakistán: diez muertos en Karachi durante protestas a favor de Irán

Hugo Mujica y su vida y obra de poeta, filósofo, sacerdote y viajero

“Lo que el viento no arranca, lo arraiga”

Por Julián Varsavsky

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

Se puso en marcha el procedimiento de reordenamiento de cargos y horas en las escuelas bonaerenses

La Provincia busca terminar con la lógica del “docente taxi”

Por Andres Miquel

Caos en un boliche

Derrumbe en Costanera: 15 heridos y 700 evacuados en una fiesta electrónica

Paro nacional de los gremios

Los docentes, al paro: el inicio de las clases se verá afectado en todo el país

Marcha este lunes a Tribunales

La CGT vuelve a la calle para acompañar la presentación judicial contra la reforma de Milei

El video de la apertura de sesiones

El discurso completo de Javier Milei en el Congreso

Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten

A contramano de la realidad

Por Bernarda Tinetti

La motosierra contra empresas y sociedades estatales

Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia

Un modelo, muchas víctimas

Por Carlos Heller

Su hijo fue testigo directo

Pastor evangélico apuñaló a su mujer al menos 13 veces

Una tragedia en Quilmes

Decapitado en carnaval

Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero

Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona

Un informe revela que la temporada fría es cada vez más breve en EE.UU.

Más tormentas, pero menos días de invierno

En un duelo electrizante, al final quedaron a mano en La Paternal

Torneo Apertura: Argentinos igualó en la agonía con Barracas

Derrotó a Instituto en Córdoba

Torneo Apertura: Unión volvió a ganar y ya se ubica entre los de arriba

Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti

Central volvió a ganar el clásico y hundió más a Newell’s

Por Juan José Panno

Luego de su remontada ante Crystal Palace

Premier League: Manchester United alcanzó el tercer lugar