Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
54 min
Quinto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
9 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
54 min
Quinto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
9 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
54 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Branca de vuelta
"Muchos llegan con expectativas y terminan siendo un desocupado más"
Marginalidad, pobreza y desigualdad, la contracara de Vaca Muerta en Neuquén
La realidad que se vive en la provincia dista mucho del entusiasmo que pregona Javier Milei por el crecimiento del sector petrolero.
04 de marzo de 2026 - 20:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(JUAN MABROMATA/AFP)
Temas en esta nota:
Neuquén
Últimas Noticias
Discuten en Irán quién asume como líder supremo
El hijo de Alí Jamenei podría ser su sucesor
Será destinada a servicios públicos
El Chaltén cobrará una tasa municipal a los turistas que no pasen la noche en la villa turística
Desde el luens, los trabajadores no pueden ingresar a la planta
Cerró un histórico frigorífico en Morón y peligran 140 puestos de trabajo
Por
Belén Tenaglia
"Muchos llegan con expectativas y terminan siendo un desocupado más"
Marginalidad, pobreza y desigualdad, la contracara de Vaca Muerta en Neuquén
Exclusivo para
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial
Baterías de estado sólido
Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje
Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan
Por
Juan Funes
Mientras cae fuerte la recaudación fiscal
Boom histórico del precio del oro y Argentina con retenciones cero
Por
Javier Lewkowicz
El País
"Queremos un debate"
Se demora el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados: habrá dos días de audiencias públicas
La propuesta de un frente “capitalista” para enfrentar a Milei
Pichetto dio detalles de su encuentro con Cristina Kirchner
Conferencia de prensa con el gendarme
El Gobierno quiere borrar a la AFA y atribuirse la liberación de Nahuel Gallo
Palos, balas de goma y gases
Violenta represión a trabajadores de FATE frente a la Secretaría de Trabajo
Economía
Se duplicaría el número de personas sin trabajo
“Desempleo blue”: el enorme universo de desocupados a los que el INDEC no reconoce
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
En un contexto de encarecimiento del servicio
Enargas oficializó la eliminación de categorías de usuarios
Sube el riesgo país y el Banco Central compra menos dólares
La guerra y el escudo de Caputo
Sociedad
Será destinada a servicios públicos
El Chaltén cobrará una tasa municipal a los turistas que no pasen la noche en la villa turística
Algunas preguntas sobre la transición argentina hacia un nuevo sistema penal juvenil
Por
Julián Axat
Este viernes 6 de marzo entre las 19 y las 00
Llega la Noche de las Hamburgueserías a Buenos Aires
“Me da un poco de pena el chico"
Caso Kim Gómez: declararon culpable al joven de 18 años acusado del homicidio
Deportes
Estarán en la quinta edición del certamen en San Pablo, del 15 al 19 de abril próximos
Del Potro y Sabatini, otra vez embajadores de Roland Garros Junior Series en Brasil
Por
Pablo Amalfitano
Las primeras impresiones del flamante entrenador de River
Chacho Coudet: “Sé en el lugar donde estoy y lo que esto implica”
Por
Gustavo Grazioli
River presentó a su nuevo entrenador
Eduardo Coudet: “No vengo a un cumpleaños”
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana