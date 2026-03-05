Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Sexto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Sexto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Sexto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Sexto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Sexto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme
Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA
La senadora de La Libertad Avanza sigue sin asumir el rol clave que tuvo la Asociación de Fútbol Argentino en el regreso del gendarme.
05 de marzo de 2026 - 20:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La senadora Patricia Bullrich se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Venezuela
AFA
Patricia Bullrich
Últimas Noticias
Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18
Una final muy conversada y aún sin fecha
Por
Alejo Diz
La crisis de la línea blanca afecta a otra firma instalada en Rosario
Electrolux, o cuando “el pato le tira a la escopeta”
DJ Carrión + Bar
Contraviento borra límites
Prestadores y familias se concentraron en plaza 25 de Mayo
Emergencia en discapacidad
Exclusivo para
Sobre el film de Chloé Zhao
Hamnet o el amor maternal
Por
Cristian Rodríguez
Monotributistas
Opción para manifestar disconformidad
Se trata del primer ataque de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial
Un submarino de EE.UU. hundió un buque militar iraní frente a Sri Lanka
La puja por la cartera de Justicia
Cómo se gestó la partida de Cúneo Libarona y la llegada de Juan Mahíques
El País
Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme
Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA
Crítica a la actitud del Presidente en el Congreso
“Su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad”: la advertencia de The Economist sobre Milei
En reemplazo de Cúneo Libarona
Mahiques juró como ministro de Justicia
Contra el desfinanciamiento y por un aumento salarial
“Que se cumpla la ley vigente”: los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado
Economía
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados
El sector de los autos, en el fondo del mar
"La resiliencia mundial está siendo puesta a prueba"
El FMI manifestó su preocupación por las consecuencias de la guerra sobre la economía
Crece la tensión global
Se disparó el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente
Serán limitados y desiguales
Moody’s puso en duda los supuestos beneficios de la reforma laboral de Javier Milei
Sociedad
Una sorpresa en Santa Clara del Mar
Encontraron el fémur de un perezoso gigante
En instituciones públicas y privadas
El Gobierno porteño prohíbe el uso de celulares durante las clases en la escuela secundaria
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"
Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Deportes
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca
Liga Profesional de Fútbol
Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los partidos de la fecha 8
El argentino corre este fin de semana en Melbourne
El objetivo que se planteó Franco Colapinto para el Gran Premio de Australia
Perdió con Alekséi Grebnev
Faustino Oro no pudo consagrarse como Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia