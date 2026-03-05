Omitir para ir al contenido principal
La democracia profanada

Roberto Caballero
Por Roberto Caballero
Argentina's President Javier Milei speaks during his annual speech to parliament ahead of the inauguration of the 144th ordinary session of Congress
(ALEJANDRO PAGNI, AFP -/AFP)

Últimas Noticias

El reformatorio

Violencia y falsedades de la reforma laboral

Por Sebastián Plut

Sobre el film de Chloé Zhao

Hamnet o el amor maternal

Por Cristian Rodríguez

El joven de 12 años sumó dos victorias consecutivas

Faustino Oro, a una partida de ser el Gran Maestro más joven

Exclusivo para

Desde el luens, los trabajadores no pueden ingresar a la planta

Cerró un histórico frigorífico en Morón y peligran 140 puestos de trabajo

Por Belén Tenaglia

No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo

Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana

La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial

Baterías de estado sólido

Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje

Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan

Por Juan Funes

El País

Están acusados Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Piden reabrir la causa por el megaendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional

Por Irina Hauser

"Queremos un debate"

Se demora el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados: habrá dos días de audiencias públicas

La propuesta de un frente “capitalista” para enfrentar a Milei

Pichetto dio detalles de su encuentro con Cristina Kirchner

Conferencia de prensa con el gendarme

El Gobierno quiere borrar a la AFA y atribuirse la liberación de Nahuel Gallo

Economía

La apertura comercial y la caída del consumo interno, un combo demoledor

Por la crisis, cierran empresas emblemáticas

Por Juan Garriga

La reforma laboral complica aún más el panorama

El salario sigue barranca abajo

Por Mara Pedrazzoli

Trastienda política de la virulenta interna empresaria por la recesión de Milei

Los simuladores de la crisis industrial

Por Leandro Renou

Se duplicaría el número de personas sin trabajo

“Desempleo blue”: el enorme universo de desocupados a los que el INDEC no reconoce

Por Vardan Bleyan

Sociedad

En prisión preventiva por injuria racial

La fiscalía brasileña se opone a la extradición de la abogada Agostina Páez y pide juicio oral

Advierten por el mal uso de estas drogas

La OPS alertó ante “reportes crecientes de efectos adversos” de las inyecciones para adelgazar

Tras el derrumbe de las cocheras en Parque Patricios

La Justicia ordena al GCBA garantizar el alojamiento de los afectados

Por Santiago Brunetto

Por su proyecto de minería sustentable en Marte

Un argentino de 16 años ganó una competencia internacional vinculada a la NASA

Deportes

El porteño de 12 años sumó dos victorias consecutivas

Faustino Oro, a una partida de ser el Gran Maestro más joven

El entrenador no puede viajar por los inconvenientes aéreos

Mundial 2026: la guerra en Medio Oriente complica la participación de Irak en el repechaje

Se inició el certamen en el oeste de los Estados Unidos

Indian Wells: Ugo Cabarelli avanzó y Navone se despidió

Este jueves a las 22.30 comienzan las prácticas en Australia

Arranca la Máxima con Colapinto como titular

Por Malva Marani