Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Fórmula 1
Gran Premio de Australia: Colapinto terminó en el puesto 18 en la segunda práctica libre
En el primer entrenamiento, el piloto argentino había quedado en el décimosexto lugar. Volverá a las pistas a las 22 (hora de Argentina) para la tercera práctica. La clasificación será a la madrugada.
06 de marzo de 2026 - 10:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Franco Colapinto en Bahrein
Colapinto quedó en el último pelotón en la segunda práctica libre del GP de Australia
(Redes Alpine)
Temas en esta nota:
Fórmula 1
Franco Colapinto
Últimas Noticias
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Audiencias por los Glaciares
A 8 años de su muerte, el legado de Lêgerîn renueva su importancia
Lêgerîn, en busca de Alina
Preparan una cumbre de cancilleres para conmemorar la firma del Tratado de Asunción
El Mercosur cumple 35 años
Fórmula 1
Gran Premio de Australia: Colapinto terminó en el puesto 18 en la segunda práctica libre
Exclusivo para
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Una sorpresa en Santa Clara del Mar
Encontraron el fémur de un perezoso gigante
El País
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Piden “que se cumpla la ley vigente”
Los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Diputados oficializó las audiencias públicas por la modificación a ley de Glaciares
Hubo múltiples reclamos contra el gobernador radical Carlos Sadir
Policías y estatales de Jujuy le reclamaron aumento salarial a Sadir
Economía
Argentina aparece como preocupación en informes internacionales
Crecen las dudas sobre el programa económico
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados
El sector de los autos, en el fondo del mar
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste
Los peajes suman presión a la inflación
Sociedad
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de marzo
Nueva agresión homoodiante
Golpearon en la calle al periodista Lucas Román: señaló a Javier Milei por sus discursos de odio
"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"
Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Deportes
Fórmula 1
Gran Premio de Australia: Colapinto terminó en el puesto 18 en la segunda práctica libre
A propósito del paro del fútbol: ¿Cuándo vas a mover un dedo por los demás?
Por
José Luis Lanao
Perdió con Alekséi Grebnev
Faustino Oro no pudo consagrarse como Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca