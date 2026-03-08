Omitir para ir al contenido principal
Libro de Lili Anolik publicado por Random House
“Didion y Babitz”: juego de espejos y de abismos
08 de marzo de 2026 - 23:03
Didion y Vabitz - Lili Anolik
Últimas Noticias
Proyecto soccer: Kissinger, Trump, Pelé y Messi
Por
Gustavo Campana
El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei
Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”
Por
Matías Ferrari
“Marzo 76/26”, desde este martes en la Librería del Fondo, con entrada libre y gratuita
Cuando se cruzan la memoria y la literatura
Por
Laura Gomez
La caída de la imagen del mandatario republicano
Trump, EE.UU. y un mural de luchas y descontento
Por
Gustavo Veiga
Exclusivo para
La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis
“Si duele no es normal”
Por
Malena Rodríguez Romairone
El informe preliminar de la Cámara de Comercio local no muestra señales positivas
El consumo continúa sin repuntar en el inicio de clases en La Plata
Por
Juan Manuel Meza
El nombre se mantiene en secreto
La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei
Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas
Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra
Por
Esteban Magnani
El País
Infancias Sobrevivientes
Un libro que narra las violencias a las infancias en la dictadura
Video de Casa Rosada por el 8M
Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
Se priorizó a menores y personas con problemas de salud
El Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes
Economía
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery
En el juicio buitre contra YPF
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Sociedad
Contra las políticas de hambre de Javier Milei
El movimiento transfeminista vuelve a las calles
Por
Inés Hayes
Detenida en Brasil por injuria racial
La abogada Agostina Páez publicó un posteo por el 8M y denunció violencia digital
Mejoras estructurales y recuperación patrimonial
Subte: este lunes reabre la estación Congreso de la línea A
Un #8M antifascista
Por
Lila María Feldman
Deportes
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico
El equipo se encuentra cerca de los puestos de descenso
Liga de España: Alavés perdió su primer partido sin Coudet
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero