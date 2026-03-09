Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
El panorama en nuevo 8M
Oscuras amenazas y un femicidio cada 34 horas: la Argentina de Milei recrudece las violencias
La violencia perpetrada por el Gobierno tiene su correlato en la calle, donde cada día las mujeres son víctimas de más violencia tanto física como simbólica.
09 de marzo de 2026 - 13:08
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
violencia de género
igualdad de género
violencia digital
Últimas Noticias
Más punitivismo como respuesta a la inseguridad
El Gobierno reglamentó su Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años
“Las mujeres son el sector más precarizado”
Reforma laboral y desigualdad de género: el impacto de la quita de derechos
"Un espacio amplio, generoso y comprometido"
“Gran movimiento de unidad”: Espinoza sumó a “Toty” Flores y dos exconcejales de Cambiemos al gabinete
Entrevista
Dandára: “Vine a hacerle honor a mi nombre a través del arte”
Por
Gabriel "Rulock" Pineda
Exclusivo para
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
La obra de García Márquez y su huella futbolera
Las mariposas, desde Macondo al Mundial
Por
Malva Marani
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
El País
El modelo libertario y sus consecuencias
Milei defendió su industricidio y justificó que “algunos sectores desaparezcan”
El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei
Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”
Por
Matías Ferrari
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery
En el juicio buitre contra YPF
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Más punitivismo como respuesta a la inseguridad
El Gobierno reglamentó su Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años
Se esperan 25 grados de máxima en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo
Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía
Brasil les dice no a las apuestas digitales
Deportes
Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Un arranque a puros reflejos de Colapinto
Por
Malva Marani
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico