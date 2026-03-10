Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Crisis en la industria de preservativos e insumos de latex

Tulipán despidió a 220 empleados

Redujo en más del 60% su personal de sus dos plantas. La venta de hilados de latex y otros insumos industriales, fuertemente golpeadas

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Tulipan Cierre
Aun en crisis, Tulipán mantiene el 40% del mercado de preservativos (Prensa)

Últimas Noticias

Crisis en la industria de preservativos e insumos de latex

Tulipán despidió a 220 empleados

Por Mara Pedrazzoli

Los números de una cacería legitimada desde el poder

Recrudecen los ataques de odio en Argentina

Por Martín Villagarcía

Aparecieron nuevas pancartas amenazantes en escuelas públicas

Ese trapo sucio escrito con mensaje en aerosol

Por José Maggi

Central visita a Argentinos con cinco cambios

En la Paternal sin sus figuras

Exclusivo para

Más de 20 mil inscriptos para el debate en el Congreso

Miles de voces contra el remate de los glaciares

Por Eva Moreira

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Por la suba de los alimentos y otros bienes de consumo masivo

Canasta de pobreza, por arriba de la inflación

La medida alcanza también z su esposa y el hijo de ella

Revés judicial para Espert: el juez prolongó la inhibición de bienes

Por Irina Hauser

El País

A 50 años del golpe de Estado

Homenajearon a Pérez Esquivel en la Legislatura

Adorni viajó con su mujer, que no tiene cargo en el gabinete

Una comitiva “nutrida” de familiares

Por Melisa Molina

La venta del país en el JP Morgan

En Nueva York Milei le puso bandera de remate a la Argentina

Por Melisa Molina

Reclamo salarial de los uniformados

Rebelión policial en Jujuy

Economía

Lácteos Verónica

Cerró las plantas y no paga sueldos

Inuaguración de Expoagro

Preocupación por la crisis

Uno de cada cinco no come durante la jornada laboral

Más del 80% de los asalariados cambió su alimentación en el trabajo por motivos económicos

Por la suba de los alimentos y otros bienes de consumo masivo

Canasta de pobreza, por arriba de la inflación

Sociedad

Fue en Esteban Echeverría mientras la víctima saltaba por una ventana para escapar

Un joven muerto en un allanamiento en una “pool party”

A un año del disparo que recibió de Gendarmería

“Copemos las calles” dijo Pablo Grillo en un video en el que invitó al festival de este jueves

Se endeudrará por mil millones de dólares para las obras

El GCBA buscará financiamiento para la Línea F del subte

Por Santiago Brunetto

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Deportes

Ocho goles decoraron el duelo disputado en Avellaneda por la décima fecha

Torneo Apertura: Independiente le empató un partidazo a Unión

Por Fabio Lannutti

Bayern goleó y Barcelona empató; este miércoles Real Madrid-Manchester City y PSG-Chelsea

Champions League: Aleti ganó un partido de locos con dos de Julián

Peligro de Wolf

Boca es una enfermería

Por Victor Wolf

Con cinco encuentros continúa este miércoles la décima fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas