Un viaje, muchas promesas y los gobernadores que volvieron más dialoguistas que nunca

Adorni

En representación del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los Gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el Ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del Gobernador Leandro Zdero, en el marco de la Argentina Week.

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