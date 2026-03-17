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50 Años del Golpe
Tras el rechazo de organismos de DDHH
El Gobierno da marcha atrás con los cambios en el museo de la ESMA
Buscan reemplazo para Joaquín Mogaburu en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Por
Luciana Bertoia
17 de marzo de 2026 - 18:57
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(Carolina Camps)
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