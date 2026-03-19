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Salta|12
Acusado de seis hechos de abuso en perjuicio de una menor de edad
Juzgan por abuso sexual a un miembro de una iglesia evangélica
El acusado es hijo de un matrimonio de pastores evangélicos, creencia que él mismo profesa. Ya cuenta con una condena por otro hecho de abuso sexual, también en ese caso la víctima era menor de edad.
19 de marzo de 2026 - 3:53
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(Prensa)
Temas en esta nota:
Abuso sexual
juicio
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