Boca enfrentará a rivales complicados en la Copa

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La obsesión por el séptimo certamen continental más importante comienza ante adversarios de renombre. La Libertadores arranca la semana del 7 de abril próximo.

Luciana Antunes y el papel con el nombre de Boca. (Juan Pablo Pino/EFE)

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