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Estaba internado en Hawaii

Murió Chuck Norris a los 86 años

El actor y artista marcial estadounidense estaba internado a raíz de una urgencia médica.

Chuck Norris
Chuck Norris El actor murió a los 86 años (JERRY MARKLAND/Getty Images via AFP)

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