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Se achica la low cost emblema del macrismo, ahora en manos de Scaturice
Entre la caída de las ventas y las multas por las cancelaciones, Fly Bondi empezó con los retiros voluntarios
En diciembre anunciaban ambiciosas inversiones. Ahora, en cambio, mudarían sus operaciones a Paraguay por la falta de pasajeros.
Por
Marcial Amiel
21 de marzo de 2026 - 22:18
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La última multa que pagó Fly Bondi fue de 228 millones de pesos.
(Leandro Teysseire)
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