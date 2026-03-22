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El equipo de Tevez le aplicó un duro revés en Avellaneda

Torneo Apertura: Talleres se lo pudo dar vuelta a Independiente

El local -que fue despedido con silbidos- empezó ganando con gol de Avalos, pero la T lo remontó con tantos de Schott y Dávila.

Schott celebra el primero de la T y Marcone lo sufre. Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional. (JUAN MANUEL BAEZ)

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