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Encuesta de supermercados del INDEC

Salta: más facturación, menos productos y consumo a crédito

El monto de las ventas creció 29,8% en enero, impulsada por la inflación. Aunque el movimiento se mantiene, el volumen de compra no se recupera y se profundiza un patrón de consumo más restringido.

Claudia Ferreyra
Por Claudia Ferreyra
Supermercados Supermercados (Salta Gobierno)

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