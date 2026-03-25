Salta: más facturación, menos productos y consumo a crédito

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El monto de las ventas creció 29,8% en enero, impulsada por la inflación. Aunque el movimiento se mantiene, el volumen de compra no se recupera y se profundiza un patrón de consumo más restringido.
Por
Claudia Ferreyra
25 de marzo de 2026 - 6:57
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