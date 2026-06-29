Qué dijo la FIFA tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por violación

Ryan Mendes

GR6109. HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026.- Ryan Mendes de Cabo Verde cabecea el balón este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el estadio NRG en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Carlos Ramírez. EFE