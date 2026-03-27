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Las prácticas en el circuito de Suzuka

Colapinto en Japón: cruce con Verstappen, complicaciones en el auto y malestar físico

El piloto argentino finalizó las prácticas en el circuito de Suzuka, Japón, donde correrá este domingo. Terminó en el puesto 16. El video del cruce con Max Verstappen.

SHANGHAI (China), 15/03/2026.- Alpine driver Franco Colapinto of Argentina in action during the Race for the Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. The 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix will be held at the Shanghai International Circuit racetrack on 15 March. (Fórmula Uno) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI
china F1 formula uno alpine franco colapinto SHANGHAI (China), 15/03/2026.- Alpine driver Franco Colapinto of Argentina in action during the Race for the Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. The 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix will be held at the Shanghai International Circuit racetrack on 15 March. (Fórmula Uno) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI (EFE/EFE)

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