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"¡Qué casualidad! Justo cuando se debate la Ley de Glaciares"

El Gobierno retiró una obra del Perito Moreno de Helmut Ditsch y el artista respondió

En redes sociales, el artista afirmó que no fue informado del retiro de la obra de Casa Rosada y aseguró que está diseñada para evitar las fallas que se alegaron.

pintor glaciares Ditsch junto a la pintura cuya copia fue sacada de la Casa de Gobirtno. (Redes Sociales)

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