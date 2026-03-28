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Salta|12
Un hombre fue mordido por el murciélago infectado
Confirmaron un caso de rabia en el departamento Capital
Salud llevó a cabo acciones de bloqueo en Villa San Lorenzo, donde se detectó la enfermedad, y la ciudad de Salta.
28 de marzo de 2026 - 3:29
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El murciélago fue capturado.
El hombre mordido tuvo atención inmediata y su salud evoluciona bien.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Ministerio de Salud de Salta
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