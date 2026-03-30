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El expresidente digita desde Brasil la actuación de sus herederos políticos

El clan Bolsonaro hace trumpismo de exportación

En la cumbre de Dallas, Jair Bolsonaro fue representado por sus hijos Flavio y Eduardo. Uno es precandidato presidencial para octubre.

Darío Pignotti
Por Darío Pignotti
Bolsonaro Flavio Bolsonaro, precandidato presidencial, habló en la cumbre ultra de Dallas. (LEANDRO LOZADA/AFP)

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