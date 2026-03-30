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Conferencia de prensa en La Plata

Kicillof: “Que Milei les dé la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”

El gobernador repasó los argumentos de la recuperación de la empresa en 2012 y cuestionó el rol del Presidente.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Axel Kicillof
Axel Kicillof (Prensa -)

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