La psicóloga francesa es la autora de “Adictos a las pantallas”
Sabine Duflo: “La adicción conductual existe en todas las edades”
El libro explica los procesos que conducen a que los niños y adolescentes sufran síntomas como trastornos de la comunicación y de la atención, dificultades de aprendizaje y de comprensión, angustias, y alteración de las relaciones familiares y sociales. Y asegura que en la mayoría de los casos constituyen respuestas a un entorno en el cual lo digital ha remplazado a lo humano.